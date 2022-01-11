شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة طيار كوري جنوبي بعد تحطم مقاتلته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن جيش كوريا الجنوبية وفاة طيار في القوات الجوية بعد تحطم مقاتلة من طراز "إف5- إي" في وسط البلاد اليوم الثلاثاء.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن الجيش أن مقاتلة للقوات الجوية تحطمت في جبل بمدينة هواسيونغ، على بعد 40 كيلومتراً جنوب سيول، بعد أن أقلعت من قاعدة جوية قرب مدينة سووان.

وقالت القوات الجوية في بيان: "أضاء مصباح التحذير من حريق في المحرك للجانبين الأيسر والأيمن بعد إقلاع الطائرة في قاعدة سووان".

وحاول الطيار، وهو برتبة نقيب، القفز من الطائرة، لكنه فشل.