شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة الأمم المتحدة بمنتدى الشباب: فخورون بما حققته مصر فى تمكين المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "نحو عالم آمن وشامل للمرأة ".. تحت هذا العنوان عقدت جلسة خاصة اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والتى تهدف إلى رصد وتحليل تداعيات جائحة كورونا على أوضاع النساء، والجهود المبذولة فى الحد من الآثار السلبية للجائحة على أوضاع النساء، وكيفية خلق بيئة عمل آمنة وداعمة للنساء، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية تحقيق تكافؤ الفرص فى بيئات العمل .

كما ناقشت الجلسة العديد من المحاور من بينها آليات التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة في ظل الجائحة، وكيف ساهم انتشار الوباء فى تزايد العنف الموجهة ضد النساء ، والجهود المبذولة لخلق عالم آمن للنساء .

وقالت كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، إن الإنجازات …