شكرا لقرائتكم خبر عن الدليل الكامل لفهم ضريبة التصرفات العقارية.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد موقع "برلمانى"، أحد إصدارات ”الخليج 365”، فى تقرير أبرز المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى يتضمن فرض ضريبة على التصرفات التى تقع على العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى.

ويلقى "برلمانى"، الضوء على التعديلات المقترحة، والتى تقضى بإلغاء نسبة الـ2.5% واستبدالها بضريبة مقطوعة وفقا لأربعة شرائح مختلفة، ويهدف مشروع القانون لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن بتخفيض ضريبة التصرفات العقارية.

وإلى النص الكامل للتقرير:

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