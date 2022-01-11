سيناريو مخيف.. بيان برلماني عاجل: هل دخلت مصر حزام الزلازل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد حتة، إن تكرار الزلازل في مصر خلال الفترة الماضية وتحديدًا العام الماضي، وما شهدته مصر اليوم من هزة أرضية قوية، يطرح تساؤلًا مهمًّا: هل دخلت مصر حزام الزلازل، أم أن ذلك يمثل أحداثًا عابرة؟

وأضاف حتة، في تصريحات صحفية أدلى بها إلى المحررين البرلمانين، اليوم الثلاثاء، أن ذلك التساؤل هو محل بيان عاجل تقدم به اليوم للحكومة ووزارة البحث العلمي والجهات المختلفة بالدولة؛ لتوضيح حقيقة تزايد الهزات الأرضية مؤخرًا، والمعنى العلمي لذلك، وحقيقة ما يمكن أن تتعرض إليه مصر، وهل يجب اتخاذ استعدادات من الدولة؟ كل ذلك لا بد أن ترد عليه الحكومة.

وتابع عضو مجلس النواب بأن المخاوف من أن تتعرض مصر أو يتكرر ما حدث مع زلزال أكتوبر ٩٢ هو سيناريو مخيف، وهو ما يستوجب أيضًا عرض رد من الحكومة على البيان العاجل، وهل هناك خطة لمواجهة السيناريو الأسوأ لا قدر الله؟ وكذلك مدى تطبيق كود الزلازل في البناء.

وشدد عضو مجلس النواب على أن الفترة الماضية كان يفصل بين زلزال وآخر عدة شهور وهذا أمر جديد وإن كان مصدر الزلزال خارج مصر؛ سواء كريت أو قبرص، فالظاهرة لم تكن موجودة من قبل، فلماذا تتأثر مصر الآن بها أم أن هناك متغيرات يحب التعامل معها والاستعداد لها؛ خصوصًا ما أعلنته بعض الجهات في مصر والخارج عن قوة الزلزال الأخير وأنه أقوى من زلزال ٩٢ الذي ضرب مصر، إلا أن بُعد مصدره بقبرص لم يؤثر على مصر ودول أخرى.

وأشار النائب إلى أن البيان العاجل وسؤالاً برلمانيًّا آخر سيتقدم به يمثل ناقوس خطر لتحذير الحكومة والمؤسسات حول ضرورة الاستعداد ووجود خطة لمواجهة أي سيناريو، إضافة إلى ضرورة التعامل بشفافية مع المواطنين، وهو أمر يمكن الرد عليه في ظل التقدم العلمي الكبير.

وأوضح النائب أن الجميع يتمنى السلامة لمصر وأن يحفظها الله ويحميها من كل سوء، فمصر تعد أقدم دولة في التاريخ وستظل في ظل قيادة حكيمة تبني وتعمر وتقود نهضة غير مسبوقة لبناء الجمهورية الحديثة، ويشهد العالم كله الآن حدثًا كبيرًا وهو منتدى شباب العالم الذي يحمل رسائل وأهدافاً كبيرة تعكس مكانة مصر عالميًّا وريادتها والأمن والأمان الذي تعيش فيه.

شهدت مصر فجر اليوم الثلاثاء زلزالًا شعر به سكان القاهرة والجيزة والإسكندرية وبعض المحافظات الساحلية، بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، مصدره قبرص، واعتبرت بعض جهات الرصد في أوروبا والولايات المتحدة أن الزلزال الذي وقع أمس، زلزال قبرص، تأثرت به مصر و5 دول أخرى؛ منها دول عربية وبشرق المتوسط.