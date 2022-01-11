زلزال مصر.. 5 نصائح من معهد الفلك للحماية من الزلازل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

وجه الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، عدة نصائح للمواطنين، متعلقة بالإجراءات الواجب اتباعها عن حدوث الزلازل.

وأصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، صباح اليوم الثلاثاء، بيانًا كشف فيه تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت منطقة شرق البحر المتوسط، وشعر به سكان القاهرة الكبرى وعدة مدن مصرية.

وأضاف القاضي في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أنه يجب على المواطنين حال الشعور بالزلزال الاحتماء خلف الأشياء الصلبة، والبعد عن المنافذ وعدم التدافع أو الخروج من المبنى بأي حال من الأحوال.

وشدد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، على الالتزام بالبيانات الصادرة من المعهد أو مجلس الوزراء أو والجهات الرسمية فيما يخص الزلازل.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلزال وقع على بعد 415 كيلو متر من دمياط، في حدود الساعة 3:07 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأشار إلى أن قوة الزلزال بلغت 6.6 درجة على مقياس ريختر، فيما حُدد مركزه دائرة عرض 35.15 شمالاً وخط طول 31.94 شرقًا، على عمق 60 كم.

وأكد المعهد ورود ما يفيد بشعور المواطنين في عدة مناطق بهذه الهزة.

اقرأ أيضا:

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال قبرص