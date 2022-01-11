عضو "خارجية النواب": التمثيل الدولي الرسمي بـ"شباب العالم" دليل على خصوصية العلاقة مع مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت النائبة الدكتورة جيهان زكي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن التمثيل العربي والدولي الرسمي على مستوى الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء وغيرهم في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم المنعقد حاليًّا بمدينة شرم الشيخ، يمثل نجاحًا كبيرًا للدولة المصرية وسياستها الخارجية.

وأضافت زكي، في تصريح أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، أن علاقات مصر القائمة على الاحترام والتقدير وعدم التدخل في شؤون الغير انعكست اليوم على هذا الحضور الرفيع، مؤكدةً أن هذا التمثيل الرسمي رفيع المستوى دليل على خصوصية العلاقات المصرية مع دول العالم.

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن السياسة الخارجية المصرية التي تبنتها الدولية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات السبع الماضية تمثل مسارًا جديدًا ونموذجًا يحتذى به في العلاقات الدولية، مشيرةً إلى أن انعكاسات هذه العلاقات يظهر حينما تكون في مصر حاضرة في محفل دولي.

ونوهت زكي بأن المشاركات الخارجية الدولية عبر الكلمات المسجلة أو التواصل الافتراضي عبرت عن مدى الحرص الدولي من قِبل قادة وزعماء العالم للمشاركة في هذا المنتدى، ليكون التاريخ شاهدًا عليهم وشاهدًا لهم بأنهم جزء من شباب العالم الذي يتحدث عن التحديات وكيفية مواجهتها.

ولفتت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى أن منتدى شباب العالم فرض نفسه كمحفل دولي يناقش قضايا وملفات دولية تحتوي على تحديات يجب على العالم التصدي لها، مشيرةً إلى أن شباب مصر والعالم أصبحوا حاليًّا على مائدة صناع القرار بملفات قوية وبها الحلول أيضًا.

وأشارت زكي إلى أن انعقاد النسخة الرابعة والمشاركة الدولية من أكثر من 196 دولة، وهذا العدد من المسؤولين من مختلف دول العالم وهذا الكم من الشباب يمثل تحديًا لتحدي كورونا نفسه وانتصارًا، معلنًا من قبل البشر على هذا الفيروس اللعين.

وشددت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب على ضرورة استمرار السياسة المصرية القائمة على توطين الشباب في المؤسسات الداخلية والخارجية، مؤكدةً أن مصر بقيادة الرئيس السيسي أصبحت شابة مما لا شك فيه، والنتائج الإيجابية بات واضحة وصريحة.

وأعربت زكي عن أملها في أن يستغل الشباب هذه الفرصة التي منحها لهم الرئيس السيسي، ويثبتوا أنهم قادرون على مواجهة التحديات بكل حماس وعلم، مؤكدةً أن شعار "العودة معنا" رسالة مصرية للعالم بأن الخير في المستقبل وبالشباب.

انطلقت النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، أمس، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحضر حفل الافتتاح عدد من الزعماء والرؤساء، وقيادات وشخصيات عامة من داخل وخارج مصر، على رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

ويعتبر منتدى شباب العالم منصة للشباب من جميع دول العالم، الذين يؤمنون بقدرتهم على التغيير، ويهدفون إلى أن يصبحوا مؤثرين داخل مجتمعاتهم.

وتزينت مدينة شرم الشيخ لتصبح في أبهى صورها لاستضافة النسخة الرابعة؛ حيث أنهت إدارة المنتدى كل الاستعدادات والأمور التنظيمية الخاصة، وزين شعار لوجو المنتدى شوارع المدينة وطائرات مصر للطيران التي تنقل الوفود المشاركة في المنتدى من جميع أنحاء العالم.

واتخذت إدارة المنتدى تقنيات غير مسبوقة بالكشف والاحتراز والوقاية من كورونا، وتضم روبوتاً متطوراً يعمل على تعقيم القاعات، وروبوتاً آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين وتوزع على الحضور أدوات التعقيم، وتقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعاليات، بالإضافة إلى روبوت يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور.