الأمهات الحاصلات على اللقاح ينقلن الأجسام المضادة لأطفالهن بطريقة واحدة

اسماعيل عبد الحي - كشفت دراسة جديدة عن طريقة فعالة تستطيع من خلالها الأمهات نقل الأجسام المضادة لأبنائهن بطريقة فعالة قد تقيهم من مرض فيروس كورونا المستجد مستقبلا.

درست مجموعة علماء الاستجابة المناعية الموجودة لدى الأمهات وأطفالهن الرضع، حيث توصل الباحثون إلى نتائج جيدة قد تسهم في الحد من انتشار مرض كوفيد 19.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "Obstetrics & Gynecology"، ركز الباحثون على دراسة الاستجابة المناعية المرصودة في حليب الأم (المرضع) وبراز الأطفال الحاصلين على رضاعة طبيعية.

وأشارت النتائج إلى أن النساء اللواتي تم تطعيمهن ضد كوفيد 19 نقلن الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد لأطفالهن عن طريق الرضاعة بالثدي.

وفقا لأبحاث جامعة ماساتشوستس أمهيرست، فإن انتقال الأجسام المضادة للأطفال من المحتمل أن يمنحهم مناعة مضادة للفيروس التاجي قد تحميهم بشكل فعال في وقت لاحق من العمر.

ولاحظ ناراياناسوامي أن هناك جانب مهم جدا وهو أن الأجسام المضادة المكتشفة لدى الرضع كانت موجودة بغض النظر عن العمر، أي من عمر 1.5 شهرا إلى 23 شهرا، وهو مؤشر جيد جدا يدل على استدامة الفعالية.

ورصدت التجربة 30 امرأة مرضعة من جميع أنحاء الولايات المتحدة، معظمهن من العاملين في مجال الرعاية الصحية، تلقين جميعا لقاح "موديرنا"، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.