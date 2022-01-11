شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم مقاتلة وسط كوريا الجنوبية ومصرع قائدها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش في كوريا الجنوبية أن طيارا في القوات الجوية لقي حتفه جراء تحطم طائرة مقاتلة من طراز "إف5- إي" في وسط البلاد اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤولين في الجيش أن مقاتلة تابعة للقوات الجوية تحطمت في جبل بمدينة هواسيونج، على بعد 40 كيلومترا جنوب سول، بعد أن أقلعت من قاعدة جوية بالقرب من مدينة سووان.

وقالت القوات الجوية في بيان :"أضاء مصباح التحذير من حريق في المحرك للجانبين الأيسر والأيمن بعد إقلاع الطائرة في قاعدة سووان".

وحاول الطيار، وهو برتبة نقيب، القفز من الطائرة، إلا أنه لم يتمكن. وقالت القوات الجوية إنها ستشكل فريق العمل للتحقيق لمعرفة سبب الحادث.