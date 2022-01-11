فقدان مسؤولة ببعثة الاتحاد الأوروبي على مشارف العاصمة واشنطن

واشنطن (أ ف ب).

قال متحدث باسم الشرطة الأميركية إن شرطة المنتزهات تبحث لليوم الخامس عن مسؤولة ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد فُقدت على مشارف العاصمة واشنطن يوم الخميس الماضي.

وكانت آخر مرة شوهدت فيها سيبيليه تسيتكو (54 عاماً) المستشارة القانونية بمكتب بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة في الثامنة صباحاً يوم السادس من يناير كانون الثاني وفقاً لما جاء بمنشور على صفحة لشرطة المنتزهات على فيسبوك يطلب مساعدة السكان في البحث عنها.

وآخر مرة شوهدت فيها تسيتكو، وهي ألمانية، في بثيسدا بولاية ماريلاند حيث تقيم بينما كانت تستقل سيارة فولكسفاغن سوداء. وقالت الشرطة إنها اختفت بالقرب من قناة مائية في كابن جون، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

وعملت تسيتكو أكثر من 25 عاماً في مكتب بعثة الاتحاد الأوروبي في واشنطن وتقدم استشارات قانونية بشأن قضايا تتعلق بالتجارة والمنافسة. وقال متحدث باسم السفارة الألمانية إن هناك تواصلا مع الشرطة بشأن القضية.