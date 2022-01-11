الداخلية تنشر الرابط الخاص للراغبين بالتحويل من الملاك العسكري الى المدني

بغداد - ياسين صفوان - نشرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الرابط الخاص للراغبين بالتحويل من الملاك العسكري الى المدني.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "حسب توجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي، نرفق للراغبين بالتحويل من الملاك العسكري الى المدني ممن لم يتمكنوا من إكمال إجراءات التحويل في المرحلة السابقة، الرابط الخاص برفع معلوماتهم، علماً أن التقديم سيستمر لمدة أسبوع اعتباراً من تاريخ نشره".

رابط التقديم ادناه: