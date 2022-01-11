200 دولار لساعتين.. فيفي عبده تحدد سعر الجلوس والتصوير معها

وأوضحت الفنانة المصرية في تدوينة نشرتها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل العرض، الذي ينقسم إلى فئتين، هما: فئة البلاتينيوم، والفئة الذهبية، والمقرر أن يكون في أحد فنادق أبو ظبي.

ويتضمن عرض فئة البلاتينيوم، "جلسة مثيرة" مع فيفي عبده لمدة ساعتين، من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الإمارات.



كما يتضمن العرض "لقاء وتحية وجلسة غداء، مع الفنانة المصرية، إضافة إلى فرصة التصوير معها، وذلك مقابل 1100 درهم (297 دولارا)".

وبحسب التدوينة ذاتها، يشترط للجلوس مع فيفي عبده، أن يكون الشخص حاصلا على تطعيم كورونا، ونتيجة فحص PCR سلبية قبل 48 ساعة.

فيما تتضمن الفئة الذهبية جلسة لوقت ما بعد الظهر، وذلك من الساعة الرابعة وحتى الخامسة والنصف بتوقيت الإمارات، والحصول على لقاء وتحية وفرصة تصوير، مقابل 750 درهما (203 دولارات).

