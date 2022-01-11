انت الان تتابع خبر مصرف حكومي يصدر توجيها جديدا بشأن سندات البناء - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، عن استئناف العمل باستقبال شراء ( سندات بناء/ الاصدارية الثانية ) من المواطنين، بفائدة تدفع كل ستة اشهر.
وذكر المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مصرف الرشيد استأنف العمل باستقبال شراء (سندات بناء/ الاصدارية الثانية ) من المواطنين"، داعياً "الراغبين بالشراء مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات".
وأضاف أن "التعليمات حددت قيمة السند (٥٠٠) خمسمائة الف بفائدة (٦٪) تدفع للزبون كل ستة اشهر ولمدة سنتين وسند بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠) دينار بفائدة (٧٪) تدفع كل ستة اشهر لمدة اربع سنوات".
وأضاف أن "التعليمات حددت قيمة السند (٥٠٠) خمسمائة الف بفائدة (٦٪) تدفع للزبون كل ستة اشهر ولمدة سنتين وسند بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠) دينار بفائدة (٧٪) تدفع كل ستة اشهر لمدة اربع سنوات".