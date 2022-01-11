انتكاسة جديدة في الحالة الصحية للفنان علي فرحان

ونشر حساب علي فرحان عبر انستغرام، "انتكاسة جديدة يارب رحمتك دعواتكم لأخي علي فرحان " ".

وتفاعل عدد من الفنانين مع حالة فرحان، ودعوا الجهات المعنية الى المساعدة ورعاية الفنان العراقي.

واجرت قناة السومرية منتصف، كانون الاول الماضي، لقاء مع الفنان علي فرحان الذي اعرب عن امتنانه لجميع الجهات التي وقفت معه..عقب تدهور حالته الصحية باحدى المستشفيات الاهلية .

وقال الاطباء المشرفون على حالة فرحان بمشفى الكندي بالعاصمة بغداد حينها، ان وضعيته مستقرة الان عقب اجراء عدد من العمليات والفحوصات اللازمة.

وكانت وزارة الصحة، قد اصدرت في وقت سابق، بيانا بخصوص الحالة الصحية للفنان علي فرحان والذي يتلقى العلاج في مستشفى الكندي التعليمي.

وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، ان "وزيرها هاني العقابي وجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان علي فرحان وضمن اهتمام وزارة الصحة بالمرضى وايلاء الفنانين والمثقفين بصورة خاصة كونهم يمثلون الواجهة الثقافية التي تعكس واقع بلدنا لدول العالم للاخرى".