ارتفاع أسعار النفط

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بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط قلق المستثمرين من حدوث انقطاع في صادرات الخام من كازاخستان، الدولة النفطية العضو في مجموعة "أوبك+".