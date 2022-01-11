مسؤول: مستوطنون يقتحمون مقامات دينية جنوب نابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول فلسطيني إن مستوطنين اقتحموا اليوم الثلاثاء، مقامات دينية إسلامية في بلدة عورتا جنوب شرق نابلس.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المسؤول عن ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن "مئات المستوطنين اقتحموا بلدة عورتا وسط حماية جيش الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة".

وأضاف أن "المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في مقامات دينية ثلاثة، العزيز، و المفضل، والقبور".

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية باعتقال القوات الإسرائيلية اليوم 5 فلسطينيين من بيت ساحور ومخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم.