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مسؤول: مستوطنون يقتحمون مقامات دينية جنوب نابلس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

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قال مسؤول فلسطيني إن مستوطنين اقتحموا اليوم الثلاثاء، مقامات دينية إسلامية في بلدة عورتا جنوب شرق نابلس.

 

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المسؤول عن ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن "مئات المستوطنين اقتحموا بلدة عورتا وسط حماية جيش الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة".

 

وأضاف أن "المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في مقامات دينية ثلاثة، العزيز، و المفضل، والقبور".

 

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية باعتقال القوات الإسرائيلية اليوم 5 فلسطينيين من بيت ساحور ومخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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