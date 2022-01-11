شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فريق طبي يكتشف مفاجأة داخل معدة مريضة! والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن فريق جراحي بمستشفى بعلبك الحكومي في لبنان، من استئصال كتلة من الشعر أقفلت كامل معدة شابة (19 عاما)، عبر عملية تكللت بالنجاح.

من جانبه قال رئيس قسم الجراحة في المستشفى، الدكتور عاصم شداد بحسب موقع لبنان٢٤ : “الشابة حضرت إلى قسم الطوارئ في مستشفى بعلبك الحكومي وهي تعاني من ألم شديد نتيجة انسداد معدتها بالكامل، وفي الفحص السريري تبين أن هناك انتفاخا واضحا فوق المعدة، مما يشير إلى وجود كتلة كبيرة تحت الجلد في منطقة المعدة والكولون المعترض، وفي صورة السكنر ظهر تضخم هائل من مدخل المعدة إلى مخرجها”.

وأضاف :”أجرينا للمريضة عملية جراحية، ولدى فتح البطن، تبين لدينا كتلة من الشعر أخذت شكل كامل المعدة، وجرى الاستئصال للكتلة التي علمنا أنها ناجمة عن مثابرة الفتاة على أكل الشعر منذ عدة سنوات، ووضع المريضة حاليا مستقر، وهي بصحة جيدة”.