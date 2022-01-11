شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمم المتحدة» تطلق خططاً لمساعدة 22 مليون شخص في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية اليوم، خططاً مشتركة لمساعدة 22 مليون شخص في أفغانستان و5،7 ملايين لاجيء أفغاني في خمس دول مجاورة، فيما تتطلب الخطط توفير أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي من التمويل الدولي لعام 2022م.

وحذر الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، من كارثة إنسانية تلوح في الأفق في أفغانستان، داعياً الدول المانحة للمساهمة في درء انتشار الجوع والمرض وسوء التغذية من خلال دعم الخطط الإنسانية.

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، المجتمع الدولي إلى بذل الجهود وتوفير التمويل اللازم لمنع وقوع كارثة في أفغانستان، تؤدي إلي تفاقم المعاناة والمزيد من النزوح خارج البلاد.

وتتطلب خطة الاستجابة داخل أفغانستان تمويلاً بـ 4.44 مليارات دولار، لتقديم المساعدات الغذائية ودعم قطاع الزراعة والخدمات الصحية والمأوى في حالات الطوارئ والمياه والمرافق العامة والتعليم.

كما تتطلب خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين 623 مليون دولار لتمويل 40 منظمة تعمل في مجالات الحماية والصحة والتغذية والأمن الغذائي والمأوى والمياه والمرافق الصحية والتعليم والخدمات اللوجستية والاتصالات.