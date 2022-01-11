كاميرا مراقبة توثّق حادثة مرعبة... أمّ ألقت برضيعها في النفايات (فيديو)

10 يناير , 2022
أمّ ألقت برضيعها في النفايات
شهدت ولاية نيومكسيكو الأميركية حادثة مروّعةحيث ألقت أمّ رضيعها في حاوية للنفايات.
ووثقت كاميرا المراقبة الحادثة، حيث ظهرت سيارة بيضاء اللون تصل إلى مكان يوجد فيه ثلاث حاويات في مدينة هوبز.
وأظهرت الكاميرا المرأة وهي تترجل من السيارة، حيث فتحت الباب الخلفي وألقت بالطفل وغادرت المكان.
ووقعت الحادثة في 7 يناير الجاري، وظل الطفل يبكي لنحو 6 ساعات.
ونقل المولود فيما بعد إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث وصفت حالته بالمستقرة.
وفي وقت لاحق، تمكنت الشرطة الأميركية من القبض على الأم، وهي أليكسيس أفيلا (18 عاماً)، ووجهت لها السلطات القضائية محاولة القتل وإساءة معاملة طفل والتخلي عنها.
وذكرت الشرطة الأميركية أن الأم اعترفت بما هو منسوب إليها.
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