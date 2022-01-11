وصفه بـ «هتلر»... سبعيني من نيويورك هدّد بقتل ترامب

أوقف جهاز أمني أميركي في نيويورك الإثنين رجلاً يبلغ 72 عاماً يُعتقد أنه اتّصل به في وقت سابق وهدد بقتل الرئيس السابق دونالد ترامب، وفق ما جاء في لائحة اتهام جنائية.

وأعلنت النيابة العامة في بروكلين أن توماس ويلنيكي «هدّد عمداً بقتل، خطف، إلحاق أذى جسدي» بالرئيس الأميركي السابق.

وجاء في اللائحة الاتهامية أن ويلنيكي قال في إفادة أمام شرطة الكابيتول في تموز/يوليو 2020 إنه في حال «خسر (ترامب) انتخابات العام 2020 ورفض تسليم السلطة» فعندها «سيستحصل (ويلنيكي) على أسلحة وسيقضي عليه».

وفي اللائحة الاتهامية يشار إلى ترامب بتسمية «الفرد-1».

وويلنيكي متّهم أيضاً بأنه ترك رسالتين صوتيتين على المجيب الآلي لمكتب جهاز «الخدمة السرية» في لونغ آيلاند في نيويورك في كانون الثاني/يناير من العام الماضي هدّد فيهما بقتل ترامب و12 عضوا في الكونغرس لم يسمّهم.

وبحسب النيابة العامة قال ويلنيكي «أجل إنه تهديد، تعالوا وأوقفوني. سأفعل كل ما بوسعي للقضاء على (الفرد-1) وعلى قردته الـ12».

وجاء في اللائحة الاتهامية أنه «أشار مراراً إلى الفرد-1 بأنه (هتلر)» وقال «سأفعل كل ما بوسعي للتأكد من مقتل (الفرد-1)».