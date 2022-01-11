تفكيك شبكة اجرامية تضم كبار تجار ومروجي المخدرات في بغداد (صور)

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة اجرامية تضم كبار تجار ومروجي المخدرات في بغداد.

وقال رسول في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية والمهام الموكلة لجهاز المخابرات الوطني وبعد توفّر المعلومات الاستخبارية الدقيقة ووضع خطة محكمة، نفّذ الجهاز وبالتعاون مع محكمة تحقيق الكرخ الاولى عملية نوعية استطاعوا من خلالها تفكيك شبكة اجرامية تضم كبار تجار ومروجي المخدرات في بغداد وبحوزتهم كميات كبيرة من مادة الكرستال".

واضاف البيان انه "في الوقت الذي تؤكد هذه العملية اقتدار الأجهزة الأمنية والاستخبارية العراقية في تعقّب العصابات الاجرامية والتخريبية، نعاهد أبناء شعبنا الكريم على بقاء الجهاز صمام أمان للأمن الوطني العراقي ونحث المواطنين على ادامة التعاون مع الاجهزة الامنية لمواجهة مثل هذه الجرائم التي تهدف الى زعزعة الامن والاستقرار وتخريب البنية الاجتماعية في العراق".