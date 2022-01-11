كيف تفاعل الوسط الفني مع وفاة والدة إيناس طالب؟

بغداد - ياسين صفوان - لاقى خبر وفاة والدة الفنانة ايناس طالب ردود فعل حزينة من قبل الوسط الفني العراقي.

وتوفيت والدت ايناس طالب، مساء امس الاثنين، ونعت طالب والدتها عبر انستغرام قائلة ،"امي وقعطت من قلبي في ذمة الله تعالى وانا لله وانا اليه راجعون,إنتقلت الى رحمة الله تعالى والدة د.أنور طالب واحمد طالبو طارق طالب ..والسيدة إيناس طالب



ونعى عدد من الفنانين الفنانة عبر خاصية "ستوري"، وكتابة البوستات في مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم شذى حسون، واشتي حديد، والاء حسين، وعلي سالم وعدد من الفنانين.