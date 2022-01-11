اليابان تعلن تمديد حظر دخول الأجانب غير المقيمين حتى نهاية فبراير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستمدد حظر دخول الأجانب، غير المقيمين، للبلاد حتى نهاية فبراير القادم.



وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إن الحكومة اليابانية ستمدد حظر دخول الأجانب غير المقيمين حتى نهاية فبراير.

وأضاف كيشيدا: "من الواضح أن حالات الإصابة بمتحور أوميكرون تختلف في الداخل عن الخارج، لذلك سيتم الحفاظ على إطار الضوابط الحدودية الحالية حتى نهاية فبراير".

يذكر أن الحظر ساري المفعول منذ 30 نوفمبر، بعد أن أكدت البلاد أول حالة إصابة بمتغير "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وأدخلت الحكومة هذه الإجراءات في البداية لمدة شهر تقريبا، حيث منعت دخول الأجانب غير المقيمين، وطالبت المواطنين اليابانيين العائدين والمقيمين الأجانب، بالحجر الصحي في المنشآت الحكومية المخصصة.

من جهته، صرح كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو، في إفادة صحفية بأن اليابان حظرت أيضا إعادة دخول الأجانب المقيمين في البلاد الذين زاروا 11 دولة، بما في ذلك جنوب إفريقيا، في غضون 14 يوما.