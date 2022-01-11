شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في الاضطرابات الدامية.. كازاخستان تعتقل 10 آلاف محتج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

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قالت وزارة الداخلية في كازاخستان اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن اعتقلت 9900 شخص، خلال الاضطرابات في الأسبوع الماضي.



وتقول الجمهورية السوفيتية السابقة الغنية بالنفط إن المباني الحكومية تعرضت للهجوم في عدة مدن كبرى بعد أن تحولت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار وقود السيارات، إلى أعمال عنف بعد أن كانت سلمية في بادئ الأمر.

وقال الرئيس قاسم جومارت توكاييف، إن من بين المهاجمين مسلحون إسلاميون، من دول آسيا الوسطى، وأفغانستان، والشرق الأوسط.