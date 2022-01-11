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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس كازاخستان يؤكد أن قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستغادر البلاد بعد 10 أيام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف للبرلمان اليوم الثلاثاء، إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التكتل العسكري الذي تقوده روسيا، ستبدأ سحب قواتها من بلاده، في غضون يومين.
وأضاف أن القوات ستغادر بلاده بشكل كامل خلال فترة عشرة أيام.
وطلبت كازاخستان مساعدة عسكرية من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وسط اضطرابات عنيفة ضربتها في الأسبوع الماضي.