لبنان.. عون يحذر من اتساع الخلاف السياسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون على أهمية اللقاء الحواري الذي دعا إليه سابقاً، مشدداً على ضرورة أن يتخطى الحوار الخلافات السياسية البسيطة.



جاءت تصريحات الرئيس عون جاء خلال استقباله الإثنين في قصر بعبدا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى على رأس وفد من الطائفة.

ولفت الرئيس عون "إلى أن الخلاف السياسي لا يجب أن يوصلنا إلى خلاف وطني حول مبادئ جوهرية وأساسية مثل الهوية والوجود، ما قد يهدد وحدة لبنان وسيادته واستقلاله".

وعبر الرئيس عون عن أمله في دعم هذه اللقاءات "لأن الحوار يعنينا جميعاً، وهدفه ليس تحقيق مصلحة حزبية أو شخصية. فالوطن للجميع، والإنماء كما الازدهار للجميع أيضاً، وعلينا التعاون للمحافظة على هذه الحياة المشتركة في ظل الاطمئنان والأمان".