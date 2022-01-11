احالة أعضاء مجلس النواب السابق على التقاعد - عاجل

وذكر بيان لوزارة العدل ورد للسومرية نيوز، أن"العدد الجديد بالرقم (4663) يتضمن صدور مرسوم جمهوري رقم (65) لسنة 2021 بإحالة أعضاء مجلس النواب للدورة البرلمانية الرابعة الى التقاعد".

وأضاف أن" العدد تضمن أيضاً صدور مرسوم جمهوري رقم (66) لسنة 2021 الذي دعا مجلس النواب المنتخب بدورته الخامسة للانعقاد يوم الأحد الموافق 2022/1/9".

