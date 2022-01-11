بالأرقام.. فرنسا تسجل متوسطاً أسبوعياً قياسياً جديداً لإصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين أن فرنسا سجلت ما يقرب من 94 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19، مما دفع متوسط الإصابات الجديدة على مدى سبعة أيام إلى مستوى مرتفع جديد عند 269614، وهو اليوم الرابع عشر على التوالي الذي يشهد ارتفاعا.



وعادة ما تشهد الإصابات الجديدة المسجلة يوم الاثنين من كل أسبوع انخفاضا حادا بسبب التأخر في الإبلاغ عن الإصابات في عطلة نهاية الأسبوع.

في الأيام السبعة الماضية، تجاوز عدد الإصابات في اليوم الواحد 300 ألف حالة ثلاث مرات و296 ألفا أول أمس الأحد.