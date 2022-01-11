إصابة رئيس المكسيك بفيروس كورونا للمرة الثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الإثنين، أن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية.



وقال رئيس المكسيك، إنه لم تظهر عليه سوى أعراض طفيفة.

أظهرت بيانات رسمية تسجيل المكسيك الأحد الماضي، عددا قياسيا من الإصابات اليومية المؤكدة بكوفيد-19، السبت، بعد تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة.

وسجلت وزارة الصحة بالمكسيك 30671 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت بعد تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة في كل يوم من الأيام الثلاثة السابقة.

ولكن لم يسجل عدد وفيات كوفيد-19 ارتفاعا مماثلا خلال الأيام الأخيرة مع تسجيل 202 وفاة مؤكدة يوم السبت.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في المكسيك منذ بدء الجائحة 4 ملايين و113789 وعدد الوفيات 300303.