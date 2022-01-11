1.13 مليون إصابة حصيلة كورونا في أمريكا خلال يوم (إحصاء غير رسمي)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت ما لا يقل عن 1.13 مليون إصابة بفيروس كورونا يوم الإثنين.



وبحسب هذا الإحصاء، فإن هذا الرقم هو أعلى رقم يومي تسجله أي دولة في العالم، بينما تواصل السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا انتشارها دون هوادة.

وكان الرقم القياسي السابق 1.03 مليون حالة في الثالث من يناير كانون الثاني.

ويُسجل عدد كبير من الحالات كل اثنين، لأن العديد من الولايات الأمريكية لا تعلن عن الإصابات في عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفع متوسط 7 أيام لعدد الإصابات إلى ثلاثة أمثال في أسبوعين ليتجاوز 700 ألف إصابة جديدة يوميا.

ولم تبلغ جميع الولايات عن الإصابات يوم الاثنين، لذلك من المرجح أن يكون الرقم النهائي أعلى حتى من ذلك.