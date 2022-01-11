رئيس كازاخستان يعين علي خان إسماعيلوف رئيسا للوزراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس كازاخستان، قاسم توكاييف، الثلاثاء، تعيين علي خان إسماعيلوف رئيسا للوزراء، وذلك بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا.



جاء ذلك في كلمة أمام البرلمان خلال جلسة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة.

وقد صوت مجلس النواب في كازاخستان لصالح تعيين إسماعيلوف في المنصب.

وشغل إسماعيلوف، 49 عاما، منصب النائب الأول لرئيس الوزراء في الحكومة السابقة، التي أقالها توكاييف الأسبوع الماضي وسط اضطرابات عنيفة في الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى.

وكان الرئيس قاسم توكاييف كشف النقاب في وقت سابق أمس الإثنين، عن أن مقاتلين من أفغانستان وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وراء أعمال العنف في بلاده.

واتهم رئيس كازاخستان "مقاتلين" أجانب قدموا من دول أخرى في آسيا الوسطى وأفغانستان والشرق الأوسط بالمشاركة في أعمال الشغب الأخيرة التي وصفها بأنها "هجوم إرهابي".

وقالت وزارة الداخلية في كازاخستان اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن اعتقلت 9900 شخص خلال الاضطرابات التي وقعت الأسبوع الماضي.

وتقول الجمهورية السوفيتية السابقة الغنية بالنفط، إن المباني الحكومية تعرضت للهجوم في عدة مدن كبرى بعد أن تحولت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار وقود السيارات إلى أعمال عنف بعد أن كانت سلمية في بادئ الأمر.