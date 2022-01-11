وفاة رئيس البرلمان الأوروبي في مركز لعلاج الأورام اليوم الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

توفي صباح الثلاثاء، رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية في تغريدة نقلا عن متحدث.



وأعلن المتحدث اسمه، وفاة رئيس البرلمان الأوروبي عن 65 عاماً في بلده إيطاليا.

وقال روبرتو كويللو في تغريدة على تويتر إنّ "دافيد ساسولي توفي في المركز المرجعي للأورام في أفيانو بإيطاليا حيث كان يتعالج".

وكان مكتب ساسولي قال أمس الإثنين، إنه يرقد في المستشفى منذ 26 ديسمبر/ كانون الأول بسبب "مضاعفات شديدة" متعلقة بالنظام المناعي.