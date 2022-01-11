زلزال عنيف يضرب منطقة قبرص وتأثيره يصل مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ذكر مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا عنيفا ضرب منطقة قبرص اليوم الثلاثاء.



وقال المركز إن الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 ريختر كان على عمق كيلومترين.

وشعر بالزلزال الذي استمر لثوان، سكان بعض المحافظات المصرية، وخصوصا في العاصمة القاهرة والجيزة بجانب أخرى في الشمال والدلتا.

من جانبه، أفاد معهد الزلازل الأمريكي بوقوع زلزال عنيف بلغت قوّته 6.6 درجات على مقياس ريختر فجر الثلاثاء في البحر المتوسط قبالة السواحل الغربية لجزيرة قبرص.

وقال المعهد إنّ الزلزال وقع على عمق 19.6 كلم.