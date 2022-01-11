ليست عشوائيات.. السبب الحقيقي لإزالة بلوكات الحيين السادس والسابع بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تستهدف أجهزة محافظة القاهرة إزالة البلوكات بمنطقة الحي السادس والسابع بمدينة نصر غرب من أجل إعادة تطوير وتخطيط المنطقة من جديد.

وحسب منشور حصل الخليج 365 عليه، فقد بين أن البلوكات المستهدف إزالتها هي التي مر عليها أكثر من 60 عاما ولم يتم إجراء أعمال صيانة لها وتعتبر في عداد الآيلة للسقوط.

وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق ليس له أي تدخل في حتى هذه اللحظة، حيث إن المنطقة ليست ضمن المناطق العشوائية أو غير الآمنة أو غير المخططة.

وفي ذات السياق، قال المهندس خليل شعث، رئيس تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، إن التفاصيل الخاصة بإزالات المنطقة موجودة لدى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.

وبين شعث، لمصراوي، أن هذه العقارات ليست ضمن أنواع المناطق غير المخططة أو غير الآمنة أو العشوائية أو المهددة للحياة.

في حين قال مصدر، لمصراوي، إن الهدف من إزالة هذه البلوكات هو إعادة تخطيط المنطقة وتشييد عقارات أفضل تتناسب مع طبيعة المكان.

وقالت ميرفت مطر، رئيس حي غرب مدينة نصر، لمصراوي، إنه من المقرر إزالة الحي السادس بالكامل وذلك من أجل إعادة تخطيط المنطقة وإظهارها بصورة أفضل من الصورة الحالية.

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