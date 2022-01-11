حدث ليلاً| مصر تتأثر بزلزال قبرص الأقوى منذ 26 عامًا.. وكارثة بنيل منشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تأثرت به مصر و5 دول أخرى.. زلزال قبرص الأقوى منذ 26 عامًا

أعلنت هيئة المسح الجيولجي الأمريكية تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت سواحل قبرص، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وشعر بها سكان القاهرة الكبرى وبعض المدن المصرية.

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بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال قبرص

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، صباح اليوم الثلاثاء، بيانًا كشف فيه تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت منطقة شرق البحر المتوسط، وشعر به سكان القاهرة الكبرى وعدة مدن مصرية.

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التعليم: تجهيز امتحانات ورقية بديلة لامتحانات أولى وثانية ثانوي

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية وضع أسئلة الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 /2022.

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مجلس السيادة السوداني يرحب بمبادرة الأمم المتحدة للحوار

رحب مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، بالمبادرة التي طرحتها الأمم المتحدة لتسهيل الحوار بين الشركاء السودانيين.

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زملاؤه تنمروا عليه.. انتحار طالب في المنوفية

أقدم طالب من قرية ميت شهالة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، على الانتحار، وتقرر نقله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي، وقد تدهورت حالته ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

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حادث معدية منشأة القناطر.. توجيه من محافظ الجيزة بشأن الضحايا

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، موقع حادث سقوط سيارة نصف نقل محملة بالعمال من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة وكانت في اتجاهها للبر الآخر اتجاه المنوفية.

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نائب وزير الإسكان: ضوابط جديدة لحماية حقوق المشتري ستطبق قريبًا

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة ترى السوق العقارية بشكل أفضل من الأوقات السابقة، حيث تدخلنا بشكل واضح في ضبط السوق وضمان حقوق المشتري من خلال الضوابط التي اعتمدت من مجلس الوزراء وتصاغ حاليا بشكل قانوني، ليتم البدء في تطبيقها قريبا.

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الجيش الألماني ينفي وجود خطر للاشتعال الذاتي في صواريخ مدفعية خفيفة

نفى مكتب المشتريات التابع للجيش الألماني صحة اتهامات بوجود خطر للاشتعال الذاتي في صواريخ مدفعية خفيفة طراز "إل إيه آر 110 مليمتر".

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زاهي حواس: أشكر السيسي على إقامة منتدى شباب العالم بأعلى مستوى من الإجراءات الاحترازية

قال الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار المصرى، إن منتدى شباب العالم أصبح مؤتمرًا عالميًا، بعد تنفيذ توصيات الثلاثة المؤتمرات الماضية.

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محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث سقوط سيارة بمنشأة القناطر (صور)

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، موقع حادث سقوط سيارة نص نقل محملة بالعمال من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة وكانت في اتجاها للبر الآخر اتجاه المنوفية.

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وسائل إعلام تبرز دعوات الرئيس السيسي خلال منتدى شباب العالم

أبرزت وسائل الإعلام العالمية مساء اليوم الاثنين، الرسائل والدعوات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال منتدي شباب العالم من أجل الإنسانية وتجاوز تحديات البقاء، خلال الجلسة التي عقدت اليوم بالمنتدى، بالإضافة إلى كلمات المسئولين الدوليين التي أكدت أهمية دور الشباب في صناعة المستقبل.

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نائب وزير الإسكان: حجم التعاملات في السوق العقاري وصل لـ150 مليار جنيه

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن حجم التعاملات داخل السوق العقاري تتراوح بين 130 إلى 150 مليار جنيه، أي ما يقارب 10 مليار شهريًا.

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بكاء ونحيب.. أهالي المفقودين في حادث معدية "الجيزة - المنوفية" ينتظرون عودتهم

تجمع العشرات من أهالي مركز أشمون بمحافظة المنوفية، على ضفاف نهر النيل فرع "رشيد"، بينهم أمهات وأباء عدد من المفقودين في حادث سقوط سيارة نقل في المياه وعلى متنها عمال من عزبة التفتيش التابعة لقرية طليا.

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وصلوا 11.. حبس 3 متهمين جدد في واقعة بسنت فتاة الغربية

قررت نيابة كفر الزيات، مساء اليوم الإثنين، حبس 3 متهمين جدد في واقعة انتحار الطالبة بسنت، والتي أقدمت على الانتحار بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة نتيجة تداول صور مفبركة لها، ليصل إجمالي المحبوسين على ذمة التحقيقات في القضية إلى 11 متهمًا.

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زوجة وائل الإبراشي: ابنتنا لم تكن تعلم بوفاة والدها (فيديو)

قالت سحر الإبراشي زوجة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي إن ابنتهما لم تكن تعلم بوفاة أبيها، وإن أصدقاءها في المدرسة توجهوا إلى منزلها فور علمهم بالخبر لمؤاذرتها، حيث كانت بمفردها وقت إعلان نبأ الوفاة.

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(بث مباشر).. الرئيس السيسي يشهد افتتاح مسرح شباب العالم

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته افتتاح مسرح منتدى شباب العالم، وشاهد أغنية من 5 لغات مختلفة، للتعبير عن أن الجميع يجمعهم إحساس واحد وشعور واحد وهو الأمل للعودة إلى لحياة الطبيعية.

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متحدث الصحة يكشف بيانات جديدة من 3 مدن بشأن متحور أوميكرون

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن البيانات الواردة من نيويورك وبوسطن وشيكاغو تؤكد أن الغالبية العظمى من مصابي أوميكرون الذين يحتاجون لرعاية مركزة، هم من غير المطعمين بلقاح فيروس كورونا، أو الذين يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة.

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