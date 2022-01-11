بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال قبرص

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، صباح اليوم الثلاثاء، بيانًا كشف فيه تفاصيل الهزة الأرضي التي ضربت منطقة شرق البحر المتوسط، وشعر به سكان القاهرة الكبرى وعدة مدن مصرية.

ذكر المعهد أن الزلزال وقع على بعد 415 كيلومتر من دمياط، في حدود الساعة 3:07 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وقد بلغت قوة الزلزال 6.6 درجة على مقياس ريختر، فيما حُدد مركزه بدائرة عرض 35.15 شمالاً وخط طول 31.94 شرقًا، على عمق 60 كم.

وقد أكد المعهد ورود ما يفيد بشعور المواطنين في عدة مناطق بهذه الهزة.

اقرأ أيضًا:

تأثرت به مصر و5 دول أخرى.. زلزال قبرص الأقوى منذ 26 عامًا