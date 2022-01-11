عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر: بعض سكان القاهرة شعروا بزلزال قوته 6.6 درجة

الثلاثاء 11 يناير 2022

الخليج 365

قال المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية، إن بعض سكان العاصمة القاهرة، شعروا بزلزال قوته 6.6 درجة ضرب منطقة شرق المتوسط.



وأوضح المعهد أن محطات رصد الزلازل التابعة له سجلت زلزالا قوته 6.6 درجة في منطقة شرق المتوسط مضيفا أن بعض المواطنين المصريين شعروا بالهزة.

وأضاف أن الهزة الأرضية سُجلت على بعد 415 كيلومترا من محافظة دمياط شمالي البلاد.

وكان مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسطي، ذكر أن زلزالا عنيفا ضرب منطقة قبرص اليوم الثلاثاء.

وقال المركز إن الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 ريختر كان على عمق كيلومترين.

وشعر بالزلزال الذي استمر لثوان، سكان بعض المحافظات المصرية، وخصوصا في العاصمة القاهرة والجيزة بجانب أخرى في الشمال والدلتا.

من جانبه، أفاد معهد الزلازل الأمريكي بوقوع زلزال عنيف بلغت قوّته 6.6 درجات على مقياس ريختر فجر الثلاثاء في البحر المتوسط قبالة السواحل الغربية لجزيرة قبرص.