شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. نجاح عملية زرع قلب خنزير لإنسان في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح جراحون أمريكيون للمرة الأولى في زرع قلب خنزير معدل وراثيا لإنسان بالغ.

وأعلنت كلية الطب بجامعة ميريلاند فى بيان يوم الاثنين، نجاح عملية الزرع لرجل 57/ عاما/ يعاني من مرض قلبي عضال من مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند يوم الجمعة الماضية .

وقال البيان إن: "عملية زرع العضو أثبتت للمرة الأولى إمكانية عمل قلب حيوان معدل وراثيا مثل قلب الإنسان دون أن يرفضه الجسم بشكل فوري".

وأكد المستشفى الذي شهد العملية أن المريض ، المقيم بولاية ميريلاند ، في حالة جيدة بعد مرور ثلاثة أيام على العملية الجراحية، وأنه سيوضع تحت الملاحظة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتحديد ما إذا كانت عملية الزرع أنقذت حياته.