عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل مسلح وإصابة 5 آخرين بحادث إطلاق نار في كاليفورنيا

الثلاثاء 11 يناير 2022

الخليج 365

قتل مسلح وأصيب 5 آخرين في حادث إطلاق نار جنوبي لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.



وقالت الشرطة في ولاية كاليفورنيا الإثنين، إن رجلا لقي حتفه بالرصاص بعد إطلاقه النار على حشد في حفل في جنوب وسط لوس أنجلوس، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، حسبما أفادت صحيفة لوس أنجلوس تايمز.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بإدارة شرطة لوس أنجلوس قولهم إن المشتبه به والذي تم وصفه بأنه في الثلاثينات من العمر، خرج من سيارته واقترب من مجموعة أشخاص في تقاطع شارعي 35 وهيل مساء الأحد بالتوقيت المحلي (صباح الاثنين بتوقيت جرينتش) قبل أن يطلق النار عليهم.

وقالت الشرطة إنه أثناء عودة الرجل راكضا إلى سيارته، بادره شخص بإطلاق النار عليه، وقالت السلطات إن الرجل اصطدم بمؤخرة شاحنة على مسافة قصيرة من موقع الحادث.

ونقل رجال الإسعاف الرجل إلى مستشفى قريب حيث تم الإعلان عن وفاته، ولم يكشف مكتب الطبيب الشرعي بالمقاطعة عن اسم الرجل الذي لقي حتفه.