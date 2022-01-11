النيابة العامة تكشف تفاصيل حادث معدية منشأة القناطر وحصيلة الضحايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تحقق النيابة العامة في غرق سيارة نقل بمنشأة القناطر شمال الجيزة، أمس الإثنين. وقد تلقت إخطارًا بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر، كان على متنها أربعة وعشرون عاملًا ما بين أطفال وبالغين.

كان العمال في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها فصعد قائد السيارة معبر غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة) ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت بالمياه.

أسفر الحادث عن وفاة اثنيْن من مستقليها، وفَقْد ثمانية آخرين مازال البحث عنهم جاريًا، بينما انتُشِل أربعة عشر أحياء. وقد ألقت قوات الشرطة القبض على قائد السيارة وثلاثة من العاملين بالمعبر غير المرخص، وجارٍ ضبط مالكه.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمانيْن، واستدعت النيابة العامة الناجين لسماع شهادتهم، وجاري استكمال التحقيقات.