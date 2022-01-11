كيودو: سقوط قذيفة كورية شمالية خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، بأن قذيفة أطلقتها كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، قد سقطت خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية، مؤكدةً أنه لم ترد تقارير عن أضرار للسفن والطائرات.

ونقلت وكالتا "سبوتنيك" الروسية و"يونهاب" في كوريا الجنوبية عن العسكريين بأن كوريا الشمالية أطلقت "قذيفة من نوع غير محدد" باتجاه بحر اليابان.

ودعت الولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا وإيرلندا واليابان وبريطانيا، في بيان مشترك الإثنين، كوريا الشمالية إلى "الامتناع عن أي أنشطة مزعزعة للاستقرار" بعد اختبارها الأسبوع الماضي صاروخًا أسرع من الصوت.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: "ندعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن أي أعمال جديدة مزعزعة للاستقرار، والتخلي عن برامجها المحظورة لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية والانخراط في حوار بناء حول هدفنا المشترك في نزع الأسلحة النووية بالكامل" من شبه الجزيرة الكورية.