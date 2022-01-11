​​بدء اختبارات القبول للمتقدمين بمدرسة الخط العربي ببيت السحيمي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية إجراء اختبارات القبول للمتقدمين بمدرسة مسعد خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي ببيت السحيمي في شارع المعز، وتقام الاختبارات على مرحلتين الأولى الاختبارات التحريرية خلال الفترة (12 - 17) يناير الجاري، والمرحلة الثانية وفيها يتم عقد مقابلة شخصية لمن اجتاز الاختبار التحريري.

وكان قطاع الصندوق قد أعلن في نوفمبر الماضي تدشين مدرسة مسعد خضير البورسعيدي للخط العربي ليكون مقرها بيت السحيمي، وعقب الإعلان عن التقديم للدراسة تقدم 650 شخصًا للالتحاق بالمدرسة، والدراسة بالمدرسة مجانية لمدة عامين، حيث يتم تدريس أنواع الخطوط المختلفة مثل الديواني، والحر، الإعلان، وتركيبات الخط الثلث وغيرها من الخطوط، على يد نخبة من فناني الخط العربي.

يذكر أن فن الخط العربي قد زادت أهميته في العالم بعد إدراجه على قائمة التراث العالمي الثقافي غير المادي من قبل منظمة اليونسكو في ديسمبر الماضي، بتضافر جهود 15 دولة عربية من بينها مصر.