20 قرية وتوابعها.. فصل التيار الكهربائي عن هذه الأماكن في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أعلنت شركة الكهرباء وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفرالشيخ فصل التيار الكهربائي، غدًا الثلاثاء، عن 20 قرية وتوابعها وعدد من الأحياء بمدينة كفرالشيخ، وذلك لإجراء أعمال صيانة.

وفق بيان المحافظة، سيجرى فصل التيار الكهربائي عن قرية إسحاقة وتوابعها بمركز كفرالشيخ، وعن مغذي أبو زيادة بدسوق، وتتأثر كل من أبو زيادة، والشباسية وتوابعها، وعن مغذي الربايعة بسيدي سالم، وتتأثر بعملية الفصل قرية الربايعة وتوابعها، وعن مغذي أبو غنام بالحامول، وتتأثر قرى 12 و77، وعن مغذي إبراهيم الدسوقي، غرب البرلس، وتتأثر قرى الخريجين بفصل التيار الكهربائي.

كما سيفصل التيار الكهربائي عن الناصرية بالرياض، ويتأثر بالفصل مجلس قروي الرصيف، والقرى التابعة لها، وعن مغذي حازق ببيلا وتتأثر بعملية الفصل قرية حازق وتوابعها، وعن مغذي صندلا غرب كفر الشيخ، وتتأثر بعملية الفصل قرية صندلا وتوابعها، وعن مغذي المضارب، وتتأثر بعملية الفصل منطقة قباء بجوار كلية الدراسات، والمضارب وطريق دسوق.

ويشمل الانقطاع مغذي المدينة بدسوق، وتتأثر بعملية الفصل الحيطة وام يوسف وبطاح، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي إيطاليا بالحامول، وتتأثر بعملية الفصل إيطاليا والمجاز وتيرة.