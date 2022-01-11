عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتيل و3 مصابين في حريق بمجمع بتروكيماويات بإيران

الثلاثاء 11 يناير 2022

الخليج 365

اندلع حريق بمجمع شازند للبتروكيماويات بمحافظة آراك وسط إيران.، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.



وقال حميد قياسي، مدير عام إدارة الأزمات في محافظة آراك، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إن الحريق اندلع مساء الاثنين بعد تسرب الغاز في إحدى المخازن غير الكبيرة".

وأضاف قياسي أن "إحدى خزانات شازند للبتروكيماويات ليست كبيرة جدًا، وقد تسرب منها الغاز عندما حاول الموظفون إصلاح الخلل اندلع حريق ما تسبب بخسائر بشرية ومادية كبيرة".

وتابع إن "الجرحى الثلاثة أصيبوا بحروق بلغت نسبته حوالي 40٪ وتم نقلهم إلى المستشفى".

وتابع: "في الوقت الحالي تم إخماد الحريق بشكل كامل، ومع تشكيل لجنة إدارة أزمة البتروكيماويات في شازند، يتم التحقيق في السبب الرئيسي للحريق وسيتم الإعلان عنه لاحقًا".

وشركة شازند للبتروكيماويات هي واحدة من أكبر منتجي منتجات البوليمر والمواد الكيميائية، وأيضًا واحدة من أهم مشاريع البنية التحتية في إيران، والتي تمت الموافقة على تشكيلها عام 1984، وتم تشغيل للمرة الأولى عام 1993.

ويقع مصنع شازند أراك للبتروكيماويات على بعد 22 كم من طريق أراك- همدان بجوار مصفاة شازند أراك، كما تمتلك شازند أراك للبتروكيماويات 9.34٪ من بورصة طهران.