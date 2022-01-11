شكرا لقرائتكم خبر عن دول بمجلس الأمن: كوريا الشمالية تغامر بـ "حساباتها الخاطئة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت دول غربية أعضاء بمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين ، إن التجربة التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرا لإطلاق صاروخ باليستي تمثل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي في منطقة شرق آسيا.

وجاء في بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأيرلندا وألبانيا إضافة إلى اليابان، وهي حاليا ليست عضو بالمجلس، إن استفزازات بيونج يانج "تزيد من خطورة الحسابات الخاطئة والتصعيد".

وقالت الدول الست إن "كل صاروخ تطلقه كوريا الشمالية لا يساعد فقط على تطور قدراتها الخاصة، وإنما يوسع أيضا من قائمة الأسلحة المتاحة لتصديرها إلى عملائها وتجارها غير الشرعيين حول العالم".

يشار إلى أن كوريا الشمالية عملت لسنوات على إنتاج صواريخ قادرة على حمل رؤوس حربية نووية. ورد العالم عليها بفرض عقوبات لم تفلح بشكل كبير في ردع طموحات زعيمها كيم جونج أون.

وأعلن نظام كيم يوم الأربعاء الماضي، أنه تمكن بنجاح من إجراء تجربة ثانية في غضون أربعة أشهر لإطلاق صاروخ أسرع من الصوت .