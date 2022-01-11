شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزه رئيسا للبرلمان.. الحلبوسي يفتح باب «رئاسة العراق» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتح رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، بعد فوزه، الأحد، برئاسة البرلمان، باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وقالت وكالة الأنباء العراقية، أمس، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلن عن حسم المنصب.

وأشار الحزب الديمقراطي إلى تقديم مرشحين للمنصب الذي يعد من حصة المكون الكردي، وقال النائب عن الحزب مهدي كريم، لوكالة الأنباء العراقية «واع»: «إن الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين اتفقا على ترشيح شخصيتين لمنصب رئيس الجمهورية»، مبينا أن «المرشحين تم تقديمهما من قبل الاتحاد الوطني».

ونقلت وكالة «الشفق نيوز»، الإثنين، عن الزعيم الكردي مسعود بارزاني قوله: إن عملية انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي بداية «مهمة» لتعديل مسار العملية السياسية، وأساسا لتأسيس مستقبل مشرق ومستقر وتمتين الديمقراطية والشراكة في العراق، وأضاف: «إن انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه خطوة مهمة في العملية السياسية العراقية».

ورحبت السفارة الأمريكية في بغداد، في بيان نشرته عبر «الفيسبوك»، بانعقاد الدورة البرلمانية الخامسة، وأكدت خلال البيان أن البرلمان جزء لا يتجزأ من العملية الديمقراطية العراقية والسيادة الوطنية.

وأعربت واشنطن عن أملها في أن يسرع قادة العراق ومجلس النواب الجديد بتشكيل الحكومة الجديدة.

يذكر أن البرلمان العراقي - الذي تعد رئاسته من حصة المكون السني - انتخب الأحد، النائب محمد الحلبوسي رئيسا له، لولاية ثانية خلال الجلسة الأولى للبرلمان، بعد تصويت 200 نائب لصالحه من أصل 228 نائبا، خلال المنافسة بينه وبين محمود المشهداني الذي حصل على 14 صوتا فقط، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.

وشهدت جلسة البرلمان العراقي الأولى، الأحد، حالة من الفوضى بعد الإخفاق في اختيار رئيس في البداية.