شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يواجه تحدي تنفيذ أقواله اليوم في جورجيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابًا مدوّيًا حول الديموقراطية، وجّه خلاله أصابع الاتهام إلى سلفه دونالد ترامب، على أمل تحفيز المعسكر الديمقراطي وإنعاش ولايته الرئاسية التي تمرّ بوضع سيئ، إلا أنه يجازف سياسيًا إلى حدّ بعيد في حال تبيّن أن وعوده فارغة.

وأدلى الرئيس الديمقراطي، الخميس، بخطاب لمناسبة الذكرى الأولى لهجوم أنصار الرئيس السابق على الكابيتول.

وتقول وكالة «فرانس برس»: تحوّل بايدن الذي يبدو عادةً طيّبًا وواقعيًا، إلى رئيس أكثر صرامة وقد تخلّى عن النكات وتعابير اللغة العاميّة ليستخدم مصطلحات رسمية.

وقال بايدن «لم أسعَ لخوض هذه المعركة» ضد العنف السياسي والمحاولات الاستبدادية، لكن «لن أتراجع».

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة هاملين في ولاية مينيسوتا ديفيد شولتس أن بايدن «كان في وضع صعب للغاية، فإما ألا يقول شيئًا وأن يجد نفسه في موقف دفاعي، أو أن يضرب بقوة» لحشد معسكره عبر تحفيز خصومه أيضًا.

دونالد ترامب وعلى غرار شخصيات رئيسية أخرى في المعسكر الجمهوري، انتقد الخميس بشدة الرئيس واتّهمه بـ«استغلال» أحداث السادس من يناير 2021.

بعد بداية متّسقة اتّسمت بإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية وتراجع تفشي كوفيد-19، يجد بايدن نفسه غارقًا في وضع صعب.

فالانسحاب الفوضوي من أفغانستان ترك آثارًا والأمريكيون محبطون.

وتبلغ نسبة الثقة ببايدن نحو 43%، وهو ما يُعتبر عقبة كبيرة، إذ ينبغي عليه التعامل مع معسكر ديمقراطي منقسم وأغلبية ضئيلة جدًا.

وبالتالي قرر بايدن، الذي يواجه في الخريف المقبل انتخابات منتصف الولاية التشريعية التي تكون تقليديًا محفوفة بالمخاطر بالنسبة للغالبية الموجودة، تغيير موقفه.

منذ فترة، يؤكد البيت الأبيض أن الأمر المُلحّ حاليًا لم يعد الاقتصاد، إنما حماية «حقوق التصويت».

فالمسألة متعلّقة بتحصين عبر قانونين فيدراليين أحد أكبر مكتسبات حركة الحقوق المدنية: حقّ الأقليات خصوصًا الأمريكيين الأفريقيين في التصويت، وهو أمر مهدد اليوم بإصلاحات بعض الولايات المحافظة.

ويعتبر ديفيد شولتس أن بايدن قطع «وعدًا كبيرًا» مضيفًا: إن الديمقراطيين «لديهم مهلة قصيرة جدًا» لتمرير هذين النصّين، قبل خسارة بعد بضعة أشهر ربما، سيطرتهم على الكونجرس.

ويرى هذا المحلل السياسي أنه «في حال فشل (بايدن)، فسيشكل ذلك ضربة كبيرة لعهده الرئاسي»، ويمكن إجراء تصويت إجرائي أول اعتبارًا من 17 يناير.

وسأل كليف أولبرايت أحد مؤسسي منظمة Black Voters Matter Fund (صندوق الناخبين السود) «هل نعتقد أن لديه نوايا حسنة؟ نعم، لكنه فعليًا لم يفعل ما يكفي خلال العام الذي أمضاه في الحكم من أجل حقّ التصويت»، وأعطى الأولوية للقضايا الاقتصادية.

ومع هذه المنظمة، يسعى بايدن جاهدًا للمشاركة الانتخابية في جورجيا، ومن المقرر أن يتوجه يوم الثلاثاء تحديدًا إلى هذه الولاية الجنوبية الرمزية جدًا بالنسبة للنضال من أجل حقوق الأمريكيين السود.