شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل العشرات من ميليشيات الشباب الإرهابية الصومالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل الجيش الصومالي ما لا يقل عن 25 عنصرا من ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، في عملية عسكرية جرت في قرى بضواحي منطقة بريري التابعة لإقليم شبيلي السفلي.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن قائد الكتيبة السابعة عشرة لقوات الكوماندوز، الرائد نغيي، قوله: «تم إبلاغ القوات المسلحة بأن عناصر من ميليشيات الشباب يتجمعون بين قريتي بريري وتوكل في محافظة شبيلي السفلى لإلحاق الأذى بالسكان المدنيين»، مشيرا إلى أنهم كبدوا العدو الإرهابي خسائر فادحة، وقتلوا 25 إرهابيا على الأقل وجرح آخرين.

وفي الشأن الانتخابي، اتفق قادة المجلس الاستشاري الوطني في الصومال، في ختام اجتماعهم، ليل الأحد، على استكمال انتخابات البرلمان الاتحادي في الفترة من 15 يناير وحتى 52 فبراير المقبل.

وتناول بيان المجلس مهمة تعزيز الأمن، داعيا القوات المسلحة إلى الحيادية.