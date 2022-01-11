شكرا لقرائتكم خبر عن ضربات التحالف تحجم «الإرهاب الحوثي» في شبوة ومأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقال التحالف وفق بيان نقلته «واس» على صفحتها الرسمية في «تويتر»: نفذنا (11) عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، وتابع: الاستهدافات دمرت (7) آليات عسكرية، وقضت على أكثر من (50) عنصرا إرهابيا.

ضرب الإرهاب

واستمرارا لضرب الأهداف الإرهابية المشروعة في شبوة، أكد تحالف استعادة شرعية اليمن بقيادة المملكة، أنه نفذ (38) عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية المدعومة من نظام إيران في المحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية، لافتا إلى أنها دمرت (29) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (220) عنصرا إرهابيا.

ويوم الأحد، نفذ التحالف بقيادة المملكة 54 عملية استهداف في شبوة ومأرب، قضت على أكثر من 360 عنصرا إرهابيا.

ونقلت «واس» على صفحتها في «تويتر» عن التحالف قوله: نفذنا (15) عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، وتابع: الاستهدافات دمرت (11) آلية عسكرية، ومواقع اتصالات، وقضت على أكثر من (65) عنصرا إرهابيا.

كما قال التحالف: نفذنا (39) عملية استهداف ضد الميليشيا في شبوة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرا إلى تدميره (30) آلية عسكرية، ومعسكرات، وقضى على أكثر من (290) عنصرا إرهابيا.

وكان التحالف قد نفذ ليل السبت (49) عملية استهداف ضد الميليشيا في شبوة خلال الساعات الـ 24 الماضية، لافتا في بيان الأحد إلى أن الاستهدافات دمرت (33) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (280) عنصرا إرهابيا.

انتصارات الشرعية

وفي السياق، باركت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية الانتصارات والتقدمات الكبيرة، التي يحققها أبطال الجيش والمقاومة وألوية العمالقة، في جبهات مأرب وشبوة، بإسناد فاعل جوي ولوجستي من قوات تحالف دعم الشرعية.

وأشاد الاجتماع بالدعم المستمر واللامحدود من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة، والإمارات بمعركة الدفاع المشترك ضد مخططات التمدد الفارسية ومواجهة التهديدات القومية.

وأشار المجتمعون إلى حجم المخاطر الكبيرة التي باتت تشكلها الميليشيا الحوثية الإرهابية على أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية والأمن القومي العربي، باعتبارها أداة لنظام إيران الذي يستهدف المصالح الحيوية العالمية في المنطقة.

وواصل لواء العمالقة، الإثنين، تمشيط وتأمين مديرية العين التي استعاد السيطرة عليها فيما تقدمت بعض وحداته إلى مديرية نعمان في محافظة البيضاء.

وبذلك أصبحت كامل مديريات شبوة السبعة عشرة تحت سيطرة الشرعية اليمنية، فيما انسحب الحوثيون باتجاه محافظة البيضاء المجاورة.

الجبهات والميادين

وفي الاجتماع الذي عقد أمس، برئاسة وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، وبحضور رئيس هيئة الأركان العامة، وضم رؤساء الهيئات والدوائر بوزارة الدفاع، قال المقدشي: «إن الأيام المقبلة ستشهد تحولات على كل المستويات حتى وصولا إلى دحر الميليشيا الحوثية»، التي أكد أنها «تتجرع الهزائم والانتكاسات المستمرة في مختلف الجبهات والميادين». وأضاف: «إن الهزائم الأخيرة للميليشيا الحوثية في شبوة ومأرب ستكون بداية لانتصارات واسعة ينتظرها الشعب اليمني الصابر الرافض للظلم والكهنوت»، مثمنا تضحيات أفراد الجيش والمقاومة وألوية العمالقة.

من جهته، أوضح رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، بأن العمليات الميدانية تسير وفق الخطط المرسومة وأن المكاسب تتعزز يوميا بفضل تضحيات وبسالة المقاتلين، مؤكدا أن الموقف الميداني بات اليوم في مصلحة الجيش والمقاومة وأن الخطط الدفاعية والهجومية تستنزف الميليشيا الحوثية وتدمر قواتها وقدراتها.

وقال: «إن الانتصار مسألة وقت، وإن مشروع الحوثي الإيراني إلى زوال»، وتابع: «إن هذا التلاحم الوطني يؤكد تمسك جميع اليمنيين بهويتهم وجمهوريتهم واعتزازهم بتاريخهم وعروبتهم وإصرارهم على الخلاص من الإرهاب الفارسي وأدواته التخريبية».

في إطار عملياته العسكرية لتحييد وتحجيم الإرهاب الحوثي الإيراني في شبوة ومأرب وحماية للمدنيين اليمنيين ودعما ومساندة لقوات الشرعية والعمالقة، نفذ التحالف بقيادة المملكة 49 عملية استهداف لمواقع وأهداف عسكرية حوثية مشروعة في المحافظتين، قضت على أكثر من 270 عنصرا إرهابيا ودمرت 36 آلية للميليشيات.