هل تغير كازاخستان حسابات بوتين في أوكرانيا؟

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الدمام - شريف احمد - قال موقع «أتلانتك كاونسل»: إن كازاخستان يمكن أن تغير حسابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا.

وبحسب مقال لـ «جون إي هيربست»، السفير الأمريكي السابق لدى أوكرانيا وأوزبكستان، قبل 30 عاما، انهار الاتحاد السوفييتي بطريقة غير دموية إلى حد كبير، لكن الأحداث التي وقعت في السنوات الأخيرة أثبتت أن عدم إراقة الدماء هو أمر مؤقت فقط.

وأضاف يقول: الدليل الرئيسي على ذلك هو حرب روسيا ضد أوكرانيا التي قُتل فيها 14 ألف أوكراني حتى الآن، وربما يكون الرقم أكثر في المستقبل القريب إذا أرسلت موسكو قوة غزو قوامها 100 ألف إلى داخل البلاد.

وأردف: كما تسبب نزاع موسكو القصير في عام 2008 في جورجيا، في مقتل المئات.

وأوضح أن الأزمة في الجمهورية السوفييتية السابقة تمثل خلاصة القضايا الجيوسياسية عبر أوراسيا، من جهود موسكو لإرضاء الغرب وإخضاع أوكرانيا إلى علاقتها الدقيقة مع الصين.

وأضاف: إنها مفاجأة سعيدة أن هذه المنطقة كانت مستقرة إلى حد كبير منذ نهاية الحرب الأهلية الطاجيكية في أواخر التسعينيات، لقد أثبتت أنها منطقة عازلة للاعبين الرئيسيين روسيا والصين والهند، بالإضافة إلى قوى أقل أهمية ولكن لا تزال مهمة مثل باكستان وإيران، لكن عدم الاستقرار في كازاخستان يوفر فرصا لهذه الدول لتعزيز موقعها في آسيا الوسطى، وهي تستغلها.

وتابع: طلب الرئيس الكازاخستاني المحاصر قاسم جومارت توكاييف، من منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا، المساعدة في استعادة النظام، وتم إرسال القوات بالفعل.

ولفت إلى أن هذا أمر مهم لسببين؛ أولهما أن هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتمثل في استعادة النفوذ الروسي في فضاء ما بعد الاتحاد السوفييتي لا يقتصر على أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا.

وأضاف: تمنح دعوة توكاييف موسكو الفرصة للقيام بذلك في أغنى دولة في آسيا الوسطى.

وأشار إلى أن السبب الثاني هو أنه كان لدى توكاييف خيار آخر، وهو «منظمة شنغهاي للتعاون» بقيادة الصين التي تضم أيضا روسيا، وأردف: رغم التعاون المتزايد بين موسكو وبكين في معارضة سياسات الولايات المتحدة عالميا، فإنهما متنافسان في آسيا الوسطى.

ولفت إلى أن بوتين كان قد قال في 2014: «إن كازاخستان كانت دولة مصطنعة أنشأها أول رئيس لها نور سلطان نزارباييف، وسكانها يدركون أهمية العلاقات الوثيقة مع روسيا».

وأردف يقول: منذ تصريح بوتين، دعا حلفاء الكرملين إلى عودة شمال كازاخستان إلى روسيا، في الوقت نفسه، لدى الصين ادعاءاتها الإقليمية بشأن البلاد.

وأوضح أنه يصح افتراض أن قرار منظمة معاهدة الأمن الجماعي كان في الواقع قرار بوتين، وهذا يعني أنه اعتبر أن تعزيز مكانة موسكو في كازاخستان أهم من استيعاب الصين.

وأضاف: في حين أنه من غير المحتمل أن يكون لهذا تأثير فوري ومرئي على علاقات روسيا مع الصين، لكنها رسالة إلى بكين مفادها أن هناك حدودا لقبول موسكو وضع الشريك الأصغر في علاقتهما الثنائية، وبمرور الوقت سيشكل هذا الوضع العلاقة.

لكن - وبحسب الكاتب - يطرح الاضطراب في كازاخستان سؤالا على بوتين: هل يجب أن يواصل حملته التخويفية على جناحه الغربي في أوكرانيا، أم يجب أن يتعامل مع الأخطار المحدقة بجنوب البلاد في كازاخستان، أم يمكنه أن يفعل كلا الأمرين؟