وزير التعليم: استكمال مناهج الترم الأول لرابعة ابتدائي بعد إجازة منتصف العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل مناهج الصف الرابع الابتدائي وموقف الأجزاء التي لن يتم الانتهاء منها قبل إجازة منتصف العام الدراسي.

وقال شوقي، عبر صفحته على فيسبوك، إنه لا يوجد حذف أو اطلاع في مناهج العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي.

وأضاف وزير التربية والتعليم: لا يوجد حذف أو اطلاع في مناهج العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي، وإنما ما لم يتم دراسته من محتوى الترم الأول في العلوم والرياضيات سنستكمل دراسته بالتسلسل الطبيعي بعد إجازة منتصف العام.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: باقي المواد يمتحن الطلاب في منهج الترم الأول كاملا.

وأشار إلى انتهاء منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي عند نهاية نشاط رقم ١٢ في المفهوم الثالث (السرعة)، قائلا: ما تبقى هو النشاط رقم 13 و14 من المفهوم الثالث والمفهوم الرابع كاملا ومشروع الوحدة، وهذا يحتاج من 12 لـ 14 حصة (أي شهر تقريبا).

وواصل الدكتور طارق شوقي: انتهى منهج الرياضيات للصف الرابع الابتدائي عند نهاية الدرس التاسع من الوحدة السابعة، ويبدأ الترم الثاني بالدروس من 10 إلى 16 بالوحدة السابعة ثم الوحدة الثامنة كاملا، وبذلك يكون عدد الدروس المتبقية من 12 إلى 14 درس (أي شهر تقريبا).